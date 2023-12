Idoso foi vítima de um crime, onde uma mulher, identificada como Marisa Emanuelly, de 50 anos, o teria drogado

publicado em 04/12/2023

Fernanda Cipriano

O corpo de José Roldão da Silva, de 91 anos, foi sepultado ontem após um mês de luta pela vida. O idoso foi vítima de um crime, onde uma mulher, identificada como Marisa Emanuelly, de 50 anos, o teria drogado para roubar dinheiro, cartões de crédito e outros pertences em sua residência, no final de outubro.

José Roldão estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base de São José do Rio Preto desde o início de novembro, mas, infelizmente, não resistiu, falecendo no fim de semana.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Marisa Emanuelly teria conhecido o idoso em um mercado.



Após uma conversa, ela o seguiu até sua residência, onde, alegadamente, colocou substâncias na bebida do idoso. O caso ocorreu após ela pedir água e, em seguida, cerveja, insistindo que ele tomasse.

O crime não só resultou na morte do idoso, mas também na prisão de Marisa Emanuelly, ocorrida em 8 de novembro. Agora, ela pode responder não apenas pelo roubo, mas também pelo crime de homicídio.