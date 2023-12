O homem, de 78 anos, passou no local, chegou a ser socorrido, mas não resistiu a gravidade dos sintomas de um possível infarto

publicado em 18/12/2023

Fernanda Cipriano

Um idoso morreu no momento em que era preso e encaminhado para a Delegacia de Santa Fé do Sul, por suspeita de crime sexual. O homem, de 78 anos, passou no local, chegou a ser socorrido, mas não resistiu a gravidade dos sintomas de um possível infarto.

De acordo com informações da Polícia Civil, o idoso, ainda não identificado publicamente, encontrava-se na delegacia local quando começou a apresentar sinais de mal súbito.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi imediatamente acionado, prestando os primeiros socorros ao homem antes de encaminhá-lo para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa da cidade.

Diante dos sintomas de um possível infarto, o idoso foi entubado, mas infelizmente não resistiu, vindo a óbito por volta das 23h do mesmo dia. O corpo foi conduzido ao SVO (Serviço de Verificação de Óbito) em São José do Rio Preto.