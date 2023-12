Durante sua ausência, a garotinha ficou sozinha em casa, com a porta do imóvel destrancada

publicado em 28/12/2023

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante de um idoso de 74 anos, suspeito de estuprar uma menina de apenas seis anos de idade em Guaraci, município próximo a Rio Preto.

Conforme relatos contidos no boletim de ocorrência, o pai da vítima saiu de casa para buscar a esposa, mãe da criança, em seu local de trabalho. Durante sua ausência, a garotinha ficou sozinha em casa, com a porta do imóvel destrancada.

Ao retornar à residência, os pais foram surpreendidos ao flagrar o idoso saindo pela porta, ajustando o zíper da calça. Desconfiado, o pai entrou na casa e se deparou com a filha seminua. Ao questionar a criança sobre o ocorrido, ela relatou ao pai que não era a primeira vez que o vizinho praticava tais atos. A menina ainda revelou que sempre que o pai saía de casa, o idoso invadia o domicílio para cometer os abusos.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu prontamente ao local. Ao ser confrontado com as acusações, o idoso negou veementemente qualquer envolvimento nos fatos.