O crime na manhã de anteontem, no bairro Parque Industrial

publicado em 08/12/2023

Tentativa de homicídio ocorreu na Rua Dom José Joaquim Gonçalves em Rio Preto; vítima foi socorrida em estado grave (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de golpear a cabeça de uma mulher, de 30, com uma barra de ferro em São José do Rio Preto. O crime na manhã de anteontem, no bairro Parque Industrial.

A vítima foi encontrada desacordada por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Ela foi encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base, onde a equipe médica constatou que a mulher teve traumatismo craniano. Ela precisou ser intubada.

Ainda conforme a PM, ambos são usuários de drogas e discutiram. Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso. Ele foi levado à Central de Flagrantes, onde foi constatado que já tinha passagens criminais por furto.