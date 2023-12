Eles eram donos de um bar e discutiam no momento em que a mulher atacou ao marido com golpes de faca

publicado em 06/12/2023

Vizinha contou à polícia que o casal estava discutindo quando a mulher atacou o homem (Foto: Divulgação)

Um homem de 59 anos foi morto pela mulher, nesta semana, no bairro Professor Matheus, em Mirassol. Eles eram donos de um bar e discutiam no momento em que a mulher atacou ao marido com golpes de faca.

De acordo com a ocorrência, o casal mora nos fundos do bar e a discussão teria começado por volta das 23h. Uma vizinha contou aos policiais militares que a mulher teria dado as facadas no homem, que foi socorrido e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade ainda com vida.

Um irmão da mulher entregou uma faca, que teria sido usada no crime, à polícia. A perícia não foi acionada porque não havia vestígios de crime no local.