A vítima foi socorrida no dia dos disparos, em 9 de dezembro, em estado grave, mas faleceu depois de uma semana hospitalizado

publicado em 18/12/2023

Henrique de Oliveira da Silva, de 37 anos, foi socorrido no dia 9 de dezembro após ser alvejado por diversos disparos de arma de fogo (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Mais uma das vítimas da onda de violência que cerca a zona Sul de Votuporanga, principalmente, nas adjacências do bairro Estação, faleceu no hospital. Henrique de Oliveira da Silva, de 37 anos, foi socorrido no dia 9 de dezembro após ser alvejado por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, a vítima deu entrada na Santa Casa de Votuporanga no dia em que foi alvejado e permaneceu durante uma semana hospitalizado, quando não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e teve morte cerebral no hospital votuporanguense por volta de 18h, na sexta-feira (15).

Durante esse processo, segundo o apurado extraoficialmente, a família de Henrique de Oliveira autorizou para que a equipe da Santa Casa de Votuporanga realizasse a captação dos órgãos para doação. O corpo da vítima foi liberado no sábado para que o velório fosse realizado.

Henrique era morador do bairro Estação, na zona Sul de Votuporanga, onde conquistou muitos amigos. Ele era autônomo, não deixa filhos, mas deixa os tios Roselaine, Erika de Oliveira, Erley e Emerson, além dos demais familiares e amigos.

Seu sepultamento aconteceu no domingo (17), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Votuporanga.

O caso

Henrique foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no bairro da Estação, no sábado (9). Conforme os registros policiais, a vítima caminhava pelo bairro quando dois homens em uma moto o abordaram e atiraram várias vezes contra ele. Pelo menos quatro tiros atingiram o homem, que caiu gravemente ferido.

Unidades de resgate foram acionadas e socorrerem H.O.S., às pressas até a Santa Casa de Votuporanga, onde deu entrada por volta das 21h30 de sábado e faleceu no último fim de semana.

A Polícia Militar foi acionada no momento do crime e efetuou diversas diligências em busca dos atiradores, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil agora investiga mais este caso.