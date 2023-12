A operação aconteceu em uma transportadora localizada no bairro Boa Vista, em Rio Preto

publicado em 22/12/2023

Fernanda Cipriano

Uma ação conjunta dos Investigadores dos Núcleos SIG Sul 1º, 2º e 5º DPs de São José do Rio Preto e do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Monte Aprazível resultou na apreensão, anteontem, de uma encomenda contendo 1 mil comprimidos de ecstasy. A operação aconteceu em uma transportadora localizada no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, a droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 100 mil e tinha como destino a cidade de Belém, no Pará. Cada comprimido, de acordo com estimativas policiais, seria comercializado por cerca de R$ 100, indicando a relevância financeira do material apreendido.