A briga tomou rumos mais quentes e o agressor deixou a academia, voltando logo na sequência armado com um facão

publicado em 07/12/2023

Uma briga por causa de futebol quase terminou em tragédia; um homem foi agredido com vários golpes de facão em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Uma discussão sobre futebol quase terminou em tragédia na manhã de ontem em Fernandópolis. Um homem, de 37 anos, foi atingido com golpes de facão, dentro de uma academia no bairro Ubirajara, zona Norte do município vizinho.

De acordo com testemunhas, a vítima e outro homem treinavam juntos na academia quanto teriam começado a discutir sobre o desempenho de seus times. A briga tomou rumos mais quentes e o agressor deixou a academia, voltando logo na sequência armado com um facão.

Com a arma branca em mãos, o acusado invadiu a academia e desferiu diversos golpes nas costas e no braço direito da vítima, causando ferimentos graves. O homem ferido conseguiu fugir, buscando socorro em uma padaria próxima.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros, conduzindo a vítima consciente e orientada à Santa Casa de Fernandópolis. No entanto, sua condição era preocupante, com considerável perda de sangue.