Votuporanga se viu nas manchetes nacionais com casos de grande repercussão que foram solucionados pela especializada da cidade

publicado em 30/12/2023

A pedido do A Cidade, o delegado titular da especializada, dr. Rafael Latorre, realizou um levantamento (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O ano de 2023 foi movimentado no setor policial em Votuporanga. A cidade se viu em diversos momentos em casos que ganharam repercussão nacional, desde a chamada “Guerra do Tráfico” até o episódio em que a filha mandou matar a própria família. Por trás de desvendar esses crimes, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foi uma figura presente.

A pedido do A Cidade, o delegado titular da especializada, dr. Rafael Latorre, realizou um levantamento das atividades da equipe. Ficou constatado que foram realizados 22 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão temporária e mais 6 de prisão preventiva.

“Esse ano foi de muito trabalho, o que gerou diversas prisões em relação a famigerada guerra do tráfico. A DIG teve êxito nas investigações e aconteceram prisões importantes, o que coibiu outros crimes”, disse o delegado Rafael Latorre.

Os números demonstram o que muitos já imaginavam, que a delegacia agiu rápido na prisão dos casos deste ano. Por exemplo, em um caso de justiça com as próprias mãos em que um marido matou um homem que agrediu a sua esposa, no início do ano, em Votuporanga.

Além de diversos casos de assassinato que foram desvendados e seus autores presos. Como o episódio que ganhou destaque em manchetes em todo o Brasil, o da família Moré/Baggio, que teve um grande desdobramento quando os investigadores descobriram que a filha e o seu esposo foram acusados de mandar matar sua mãe Tieme Claudia More Baggio, seu pai Wladimyr Baggio e o irmão Vitor More Baggio.

Os investigadores ainda trabalharam com as investigações que envolveram a Guerra do Tráfico, ao todo, somente neste ano, mais dois homens acusados pelo envolvimento nos episódios de homicídios pela briga entre gangues foram presos por meio de mandados de prisão.