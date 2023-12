Ele estava embriagado, acompanhado de amigos

publicado em 05/12/2023

A principal hipótese é de afogamento, conforme informações da Polícia Militar de Rio Preto (Foto: Divulgação)

Caso

Fernanda Cipriano

O Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto encontrou, na tarde ontem, na Represa Municipal o corpo de um homem desaparecido que estava desde a noite de anteontem. Rami da Silva Marcelino, de 40 anos, desapareceu na água após tentar nadar no local. Ele estava embriagado, acompanhado de amigos.

O caso ocorreu por volta das 2h da madrugada, quando um rapaz, recém-chegado à cidade vindo do estado do Ceará, desapareceu após pular na água do Lago 1 da Represa Municipal, onde estava acompanhado por amigos. A identidade da vítima não foi divulgada.

A situação foi comunicada ao Corpo de Bombeiros, que mobilizou três mergulhadores para realizar as operações de busca. No entanto, as buscas têm se mostrado desafiadoras devido à turbidez da água, o que complica a visualização e o deslocamento dos bombeiros submersos.

Familiares e amigos aguardam angustiados por informações sobre o paradeiro do rapaz. As autoridades reforçam a importância da prudência ao frequentar áreas aquáticas, especialmente durante a noite, que ressalta os riscos envolvidos em atividades como saltos na água em locais não supervisionados.