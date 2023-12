O caso aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2020, no Minimercado Davi, e foi julgado recentemente pela 1ª Vara Criminal

publicado em 13/12/2023

Fernanda Cipriano

A 1ª Vara Criminal de Votuporanga, por meio da juíza dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou o acusado por um assalto a mão armada em um mercado na zona Oeste do município. O caso aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2020, no Minimercado Davi, e foi julgado recentemente.

De acordo com o processo, no dia dos fatos, o homem, identificado como W. D. O., por volta de 15h30 entrou no mercado com máscara do tipo “coringa”, uma faca na mão e anunciou o assalto, contra a proprietária do local e uma funcionária. Disse a elas para ficarem “pianinha” e colocou a faca na cintura da funcionária.

Com as ameaças, ele levou dinheiro, um total de R$ 470, o celular Samsung/Galaxy da funcionária e fugiu na sequência. A proprietária ligou para polícia e correu atrás do indivíduo em seu veículo, ele perdeu várias moedas na fuga e recuperou algumas, que totalizaram R$ 70.

Após passar as informações a polícia, ela o reconheceu quando foi preso, horas depois, na delegacia.

O réu, por sua vez, durante a audiência negou o crime. Alegou que tem distúrbio bipolar, surtos de psicose e síndrome do pânico, completou ainda que que estava sendo acusado injustamente por um crime que não cometeu.