Assaltantes fazem família de refém e trocam tiro com a PM em Cosmorama

publicado em 12/12/2023

Armados com uma pistola calibre .380, dois bandidos invadiram uma casa em Cosmorama e fizeram uma família inteira de refém (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Dois ladrões armados invadiram uma casa e fizeram toda a família de refém em uma tentativa de assalto na manhã de ontem em Cosmorama. Os criminosos ainda entraram em confronto com a Polícia Militar e na troca de tiros um dele foi baleado, enquanto o outro conseguiu fugir.

De acordo com os registros policiais, tudo começou logo nas primeiras horas do dia. Os bandidos invadiram a residência e exigiram dinheiro e tudo que tivesse de valor. Uma das vítimas, que estava trancada em seu quarto, conseguiu escapar e acionar a Polícia Militar, que rapidamente deslocou unidades para o local e fez o cerco ao imóvel, onde foram recebidos a tiros por um dos assaltantes, que estaca armado com uma pistola calibre .380.

Os militares então revidaram e na troca de tiros um deles, identificado inicialmente pelo apelido de “Edson Negão” acabou baleado. Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro de Cosmorama, onde após receber os primeiros socorros foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave.

Já o outro bandido conseguiu fugir pelos fundos da residência durante a troca de tiros. Unidades da PM de toda a região foram empenhadas na busca, inclusive o helicóptero Águia, mas até o fechamento desta edição o criminoso não havia sido localizado. Ele foi identificado como sendo um ex-soldado do Exército.