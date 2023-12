Policiais chegaram a requisitar a moto de um cidadão que passava pela rua para alcançar o fugitivo, que ainda resistiu à prisão no centro da cidade

publicado em 07/12/2023

Um grande empresário foi preso por descumprimento de medida protetiva (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), prendeu na tarde desta quinta-feira (7) um grande empresário (que possui pelo menos 10 empreendimentos na cidade) acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O criminoso chegou a colocar areia no motor do carro da ex-mulher, além de proferir diversas ameaças contra ela, o que motivou a prisão.A detenção do acusado, porém, não foi fácil. Ao tomar ciência de que seria preso ele saiu correndo pelas ruas do centro de Votuporanga. Em uma perseguição digna de cenas de cinema, um dos policiais chegou a requisitar a motocicleta de um cidadão que passava pela rua.Com a moto emprestada, os investigadores chegaram a percorrer a rua Mato Groso na contramão por cerca de três quarteirões até cercarem e efetuarem a abordagem do suspeito. Ele ainda tentou resistir e chegou a lutar com os policiais, que precisaram utilizar de força moderada para contê-lo e algemá-lo.“Muitas vezes as pessoas acham que esse tipo de coisa só ocorre com mulheres de baixa renda e sem instrução, mas isso não é verdade. Hoje, por exemplo, prendemos um empresário que já agrediu a esposa anteriormente, ela se separou, pediu medida protetiva, e ele andou fazendo ameaças e chegou a danificar o carro dela. Como ele descumpriu a medida, hoje nós cumprimos o mandado de prisão. É importante que as mulheres saibam que elas estão protegidas e que é preciso denunciar. O agressor tentou fugir, lutou com nossos policiais, mas nós demos cumprimento e todos os caso em que for noticiado o descumprimento vai levar à prisão do agressor ”, disse a delegada responsável pela DDM, Edna Rita de Oliveira Freitas.A delegada explicou ainda que as recentes prisões feitas nos últimos dias servem como um alerta aos agressores, de que não haverá impunidade em Votuporanga e às vítimas para que se sintam seguras e denunciem os casos de violência doméstica.“Geralmente aqui na DDM nós fazemos sigilo das nossas ocorrências, pois ocorrem em âmbito doméstico, porém, o que tem ocorrido é que as vítimas registram a ocorrência e pedem medida protetiva, mas os agressores descumprem acreditando que ela não tem efeito e consequências, então decidimos divulgar essas prisões nos últimos dias justamente para que as mulheres se sintam mais seguras no sentido de relatarem o que está acontecendo”, completou a delegada.Para denunciar um caso de violência doméstica basta procurar a delegacia mais próxima e registrar o boletim de ocorrência. Também é possível registrar o caso por meio do telefone 180.“Somente com o registro da ocorrência essa mulher pode ser protegida e também quando há uma denúncia a gente consegue registrar o índice de violência na cidade e desenvolver políticas públicas para a proteção da mulher. Aqui em Votuporanga já estamos quase conseguindo uma casa de passagem para vítimas de violência doméstica. Denunciem”, concluiu Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas.