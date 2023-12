Ao chegar ao local, na residência da vítima, os policiais foram recebidos pelo pai de Vitor Hugo, que relatou o episódio

publicado em 13/12/2023

O socorro médico foi acionado, e o Samu prestou os primeiros socorros no local (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

O adolescente Vitor Hugo de Castro, de apenas 16 anos, foi atacado e morto por dois desconhecidos encapuzados dentro de sua própria residência, na noite de anteontem em São José do Rio Preto.

O incidente, registrado no boletim de ocorrência já na madrugada de ontem, por volta de 22h, mobilizou policiais militares que foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, na residência da vítima, os policiais foram recebidos pelo pai de Vitor Hugo, que relatou o episódio.

Segundo o relato do pai à Central de Flagrantes, ele estava deitado quando ouviu tiros e, ao chegar à sala, se deparou com dois criminosos armados, vestindo roupas pretas e capuzes. Seu filho estava caído no chão, vítima dos disparos. O homem se dirigiu ao adolescente, momento em que os criminosos aproveitaram para fugir a pé.

O socorro médico foi acionado, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros. O médico responsável constatou o óbito ainda no local. A perícia técnica foi acionada para realizar análises na residência, onde foi encontrado um projétil, que foi apreendido para auxiliar nas investigações.

A equipe de Homicídios da Deic também foi chamada para investigar o caso. A Polícia Militar recolheu três aparelhos de telefone celular na cena do crime, que serão analisados para contribuir com as investigações.