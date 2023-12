A morte ocorreu na comunidade do bairro Solidariedade, localizado na região norte de São José do Rio Preto

publicado em 28/12/2023

Um adolescente de 15 anos, identificado como Richard Kaue Gonçalves da Silva Santos, morreu em um confronto com um policial (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um adolescente de 15 anos, identificado como Richard Kaue Gonçalves da Silva Santos, morreu em um confronto com um policial militar durante um patrulhamento rotineiro. A morte ocorreu na comunidade do bairro Solidariedade, localizado na região norte de São José do Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, dois policiais militares realizavam patrulhamento na área quando avistaram dois jovens em uma motocicleta, ambos sem capacetes. Ao dar ordem de parada, os policiais foram ignorados pelos suspeitos.

Diante da recusa em parar, um dos PMs entrou na viatura e deu início a uma perseguição, enquanto o outro permaneceu na rua, escapando por pouco de um possível atropelamento pela motocicleta. Uma testemunha, ao presenciar a cena, ofereceu sua própria moto ao policial para auxiliar na perseguição aos suspeitos.

Conforme relato policial, durante a perseguição, foram ouvidos cerca de 9 disparos. O policial que perseguia os suspeitos encontrou seu colega no final da rua Solange Lourdes Jorge Lacutice, que era sem saída. Os dois jovens haviam caído da motocicleta.

Richard Kaue Gonçalves da Silva Santos, o adolescente envolvido, teria efetuado vários disparos contra o policial que dirigia a viatura, resultando em sua morte por disparos de arma de fogo. O comparsa do jovem conseguiu fugir por uma área descampada, carregando consigo uma mochila.

O óbito de Richard foi confirmado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia na área do incidente. Durante os procedimentos, foi apreendida a arma do policial que conduzia a viatura, uma Glock 40. Três cápsulas deflagradas de calibre 40 também foram recolhidas para perícia.