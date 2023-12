O indivíduo era procurado por homicídio no município de Jales e estava com um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca daquele município

publicado em 06/12/2023

Os policiais realizaram um patrulhamento, localizaram e abordaram o suspeito dentro do ônibus (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma operação conjunta entre equipes da Polícia Ambiental de Fernandópolis e São José do Rio Preto resultou na prisão de J. C. da S., de 35 anos. O indivíduo era procurado por homicídio no município de Jales e estava com um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca daquele município.

As informações que levaram à captura indicavam que o criminoso estaria embarcando em um ônibus com destino ao estado do Maranhão. Os policiais realizaram um patrulhamento, localizaram e abordaram o suspeito dentro do ônibus.

Durante a vistoria da bagagem do acusado, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha, o que resultou na prisão em flagrante do acusado também por porte de drogas.