publicado em 13/12/2023

O veículo de transportava alunos da Etec e trabalhadores da cidade de Cardoso (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Dois adolescentes morreram e pelo menos 11 pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu uma van escolar do município de Cardoso. O veículo de transportava alunos da Etec e trabalhadores da cidade vizinha quando capotou na rodovia Péricles Belini, na altura do km 149.

De acordo com as informações iniciais apuradas pelo A Cidade no local do acidente, por motivos que ainda serão investigados, o motorista da van perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes. Com o impacto o veículo ficou completamente destruído.

Unidades de resgate foram mobilizadas e ao chegarem no local já foram confirmadas as mortes de dois adolescentes. As identidades deles ainda não foram divulgadas. Oito passageiros, entre adolescentes e adultos, foram socorridos às pressas para a Santa Casa de Votuporanga e outras três para Cardoso. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

A Polícia Militar Rodoviária está no local e a Polícia Técnica também já foi acionada para apurar as causas do acidente.

