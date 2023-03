O acidente aconteceu nesta quinta-feira (30), por volta de 10h30

publicado em 30/03/2023

O acidente ocorreu em uma passagem de nível da linha férrea que corta o distrito de Simonsen (foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um trem da Rumo e um carro na manhã de hoje. O acidente ocorreu em uma passagem de nível da linha férrea que corta o distrito de Simonsen e, apesar do susto, nenhuma das vítimas corre risco de morte.

De acordo com as informações iniciais, o motorista de um Ford/Fiesta, ocupado por outras duas pessoas, teria tentado atravessar a linha férrea, acreditando que daria tempo, mas acabou sendo interceptado pelo trem.

Com o impacto, os três ocupantes do carro sofreram, aparentemente, ferimentos leves e foram socorridos para a Santa Casa de Votuporanga por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e também do Samu.