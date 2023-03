A Polícia Militar de Votuporanga conseguiu identificar o criminoso por meio de imagens de câmeras de segurança e recuperar a ‘magrela’

publicado em 21/03/2023

Os policiais chegaram até ele por meio de imagens de câmeras de segurança e conseguiram recuperar a bicicleta (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga capturou um preso, que estava de saidinha, com uma bicicleta que foi furtada no bairro Chácara Aviação. Os policiais da Força Tática chegaram até ele por meio de imagens de câmeras de segurança e conseguiram recuperar a Mountain Bike.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi até a sede da Polícia Militar e relatou o acontecido, disse que a bicicleta estava trancada dentro da casa e forneceu as imagens das câmeras, onde o autor foi identificado.

A polícia, então, iniciou as diligências e, em contato com os pais dele que permitiram a entrada na casa, eles entregaram a camiseta usada na prática do furto, sendo o preso localizado nos fundos da residência. Na busca pessoal não foi localizado nada de ilícito e perguntado ele confessou o furto da bicicleta minutos atrás, indicando o receptador.

Em diligência na residência do suspeito da receptação, os militares foram recebidos pelo pai do recém egresso do sistema carcerário que havia adquirido a bicicleta e indicou o quarto onde estava a bicicleta, tendo o indivíduo comprador saído do local minutos atrás.