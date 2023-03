O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21) na zona Norte da cidade; nenhuma criança ficou ferida

publicado em 21/03/2023

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21) na zona Norte de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Uma galeria afundou e quase engoliu uma van que estava cheia de estudantes. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21) nas proximidades da escola CEM Benedito Israel Duarte, na zona Norte. Apesar do susto, nenhuma criança ficou ferida.

De acordo com o apurado pelo A Cidade no local do acidente, a van passava pela rua Elaine Cristina Jardinete, quando na esquina da escola Benedito Israel Duarte, ao passar por um trecho, a roda traseira do veículo afundou e se formou uma grande cratera. Não havia buraco no local, mas quando o veículo passou a cratera começou a se formar.

Haviam várias crianças no veículo no momento em que tudo aconteceu, mas o motorista, identificado como Johnny Francisco Pereira Cespede, que trabalha há quatro anos no ramo, com o auxílio de profissionais da escola, conseguiu tirar todas as crianças sem que ninguém se ferisse.