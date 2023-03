Guilherme Morais era aluno da Etec Votuporanga e não resistiu aos ferimentos da batida; mais quatro jovens estão hospitalizados

publicado em 24/03/2023

Guilherme Morais foi a vítima fatal do acidente que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24) (Foto: Divulgação/Reprodução Facebook)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm estudante do curso de técnico em agropecuária, da Etec de Votuporanga, morreu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (24), no trevo de Riolândia. Guilherme Morais não resistiu aos ferimentos e mais quatro jovens, que também estavam no carro, estão hospitalizados em estado grave.De acordo com o apurado, os jovens tinham passado o dia na prainha de Riolândia e tudo aconteceu no momento em que eles saíram do local. Por volta de 2h da manhã, quando passaram nas proximidades da rotatória, o motorista do carro teria perdido o controle da direção, capotado e depois batido em uma construção.Com o impacto, Guilherme Morais, que era passageiro do veículo, não resistiu e morreu na hora. Já o motorista e outros três ocupantes precisaram ser socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga, onde permanecem hospitalizados.Guilherme Morais era aluno do terceiro ano do curso técnico em agropecuária. A escola publicou durante a manhã uma nota de pesar em suas redes sociais e diversos companheiros de turma publicam homenagens.Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Em atualização.