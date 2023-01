Esse é o segundo homicídio registrado na cidade em menos de 72 horas

publicado em 14/01/2023

Kaique Fernandes foi atingido por pelo menos sete tiros (Foto: A Cidade/Redes sociais)

Da redação

Votuporanga registrou mais um assassinato a tiros na manhã deste sábado (14). Desta vez a vítima foi o jovem Kaique Fernandes, que foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo na rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia, zona Norte do município.

De acordo com informações colhidas pelo A Cidade no local, Kaique seguia pelas ruas do bairro com uma motocicleta, quando teria sido interceptado por bandidos – ainda não identificados – que o perseguiram e efetuaram vários tiros.

Após ser atingido, o rapaz caiu do veículo e os criminosos efetuaram ainda mais disparos contra ele. Depois disso eles fugiram e, até o momento, não foram localizados pela polícia.

Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local já não havia mais o que ser feito a não ser constatar o óbito do jovem.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica e a realização da perícia. Várias capsulas de pistola foram encontradas espalhadas pela rua e devem ser periciadas.