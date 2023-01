O crime teria ocorrido há 20 anos, quando as vítimas, hoje adultas, teriam entre 4 e 12 anos de idade

publicado em 23/01/2023

O suspeito foi encontrado neste fim de semana na cidade de Três Marias; delegado do caso (foto) diz que são pelo menos 13 vítimas (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Civil prendeu temporariamente um homem de 50 anos, morador de Fernandópolis, acusado de estuprar pelo menos 13 crianças. O crime teria ocorrido há 20 anos, quando as vítimas, hoje adultas, teriam entre 4 e 12 anos de idade.

A ação fez parte do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Minas Gerais. Segundo o delegado Heitor da Rocha Soares, o suspeito é natural de Três Marias, mas há três anos está morando em Fernandópolis. Ele foi preso, neste fim de semana enquanto visitava a cidade mineira.

“Ouvimos cinco vítimas e no depoimento, elas citaram outras vítimas e disseram que as mulheres tinham receio em falar em razão do investigado estar em liberdade. Então, foi deferida a prisão para que a gente possa ouvir essas novas vítimas e também identificar outras, que a gente acredita que existam, tanto aqui em Minas Gerais, como em São Paulo”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as vítimas são sobrinhas e primas do homem. Outras mulheres deverão ser ouvidas, suspeitas de também terem sofrido abusos, mas que estariam com medo de denunciar porque o homem estava em liberdade.