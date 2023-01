té o momento a principal suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado tudo

publicado em 16/01/2023

O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis teve que trabalhar duro para conter um incêndio a uma residência do município (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar um incêndio em uma residência localizada na rua Estrela d´Oeste, bairro Bernardo Pessuto em Fernandópolis. O fato ocorreu na noite de sábado (14).

Conforme a ocorrência, não havia ninguém na casa naquele momento e vizinhos perceberam quando as chamas começaram a tomar conta do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e até a sua chegada os moradores da região tentaram controlar as chamas com mangueiras e baldes.

Com a chegada dos bombeiros o incêndio foi extirpado e a Polícia Civil pôde iniciar os trabalhos de investigação sobre as possíveis causas do fogo. Até o momento a principal suspeita é de que um curto circuito tenha provocado tudo.