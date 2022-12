A vítima e um homem de 41 anos transitavam pela pista quando foram atingidos

publicado em 19/12/2022

O acidente aconteceu na rodovia Percy Semeghini (Foto: Região Noroeste)

Uma mulher, que não teve o nome e idade divulgados, morreu após ser atropelada por um veículo na rodovia Percy Semeghini, no trecho entre o bairro Cohab Antônio Brandini com o Distrito Industrial I, uma das principais entradas de Fernandópolis. Ela não portava documentos.

A vítima e um homem de 41 anos transitavam pela pista quando foram atingidos. O homem teve vários ferimentos leves pelo corpo e acabou sendo socorrido por uma unidade de resgate do Samu e encaminhado a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

O local do acidente é prejudicado pela visibilidade, já que falta iluminação pública no trecho, principalmente no Pontilhão da Água Vermelha.

O fato aconteceu no final da noite deste domingo, dia 18, por volta das 23h.

*Região Noroeste