publicado em 14/12/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais um jovem, de aproximadamente 30 anos, foi executado a tiros em Votuporanga. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (14), no bairro rural da Vila Carvalho, às margens da Estrada Boiadeira. Esse é o terceiro caso de execução na cidade em menos de 15 dias no município.De acordo com as informações apuradas pela reportagem no local, a Polícia Militar teria sido acionada por moradores da região, por volta de 8h15, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o irmão da vítima, que já tinha localizado e identificado o corpo.A vítima estava indo trabalhar, quando, segundo testemunhas, dois ocupantes de um veículo Ford/EcoSport passaram pelo local e dispararam dezenas de vezes contra o homem, que tentou fugir para o interior de uma mata, mas não conseguiu. Os tiros acertaram todo o corpo da vítima, que morreu no local. Os criminosos fugiram na sequência.A Polícia segue no local com a apuração do caso, que segue para investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Informações iniciais dão conta que o jovem seria mais uma vítima da "Guerra do Tráfico", de Votuporanga.*Notícia em atualização