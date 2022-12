Veículo em que a vítima estava capotou na pista

publicado em 12/12/2022

A vítima é moradora de Santo André, região da Grande São Paulo, e estava indo passar o final de ano na casa de parentes no município de Ouroeste (Foto: Região Noroeste)

Um idoso de 68 anos ficou ferido após capotar o veículo que dirigia na rodovia Euclides da Cunha, entre Meridiano e Fernandópolis. O fato aconteceu na tarde de domingo (16).

De acordo com informações colhidas no local, o idoso teria perdido o controle da direção após supostamente ser fechado por outro veículo que seguia no mesmo sentido.

Ele capotou várias vezes e foi parar além do acostamento em um barranco, sendo socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levado a Santa Casa de Fernandópolis com escoriações leves na cabeça e ombro.