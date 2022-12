O criminoso, que é menor de idade, tentou roubar uma corrente da vítima ameaçando estar armado, mas depois partiu para agressão

publicado em 28/12/2022

O caso aconteceu no início da tarde de segunda-feira (27), no bairro Boa Vista, nas proximidades da avenida Wilson de Souza Foz (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem foi parar no hospital depois de ter sido agredido por um assaltante, de 17 anos. O caso aconteceu no início da tarde de segunda-feira (27), no bairro Boa Vista em Votuporanga, nas proximidades da avenida Wilson de Souza Foz.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por meio do 190 para atender um caso de roubo e ao chegar no local encontrou a vítima caída ao solo e o menor criminoso, de 17 anos, identificado como R.P.R., contido por moradores que passavam pelo local no momento.

Conforme a vítima, ele passeava com seu filho pelo local, quando o criminoso que estava em uma moto Honda/CG parou ao seu lado anunciou assalto. Fingindo que estava aramado, ele pegou a corrente que estava pendurada no pescoço da vítima.

Ao perceber que o ladrão não estava armado, a vítima tentou reagir e começou a lutar com o criminoso, mas acabou ficando muito ferida. Neste momento, algumas pessoas que passavam pelo local interviram e conseguiram conter o bandido até a chegada da polícia Militar.