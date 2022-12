O caso aconteceu na madrugada de ontem, em Votuporanga, durante uma discussão do casal; PM interviu e impediu que o pior acontecesse

publicado em 07/12/2022

O homem ameaçou a própria namorada com um revólver calibre 38, durante uma discussão (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem foi preso após ameaçar a namorada com um revólver calibre 38, em Votuporanga. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (6) durante uma discussão do casal e graças à intervenção rápida da Polícia Militar, a vítima não sofreu nenhum ferimento, restando apenas os danos psicológicos.

De acordo com a ocorrência, durante a madrugada de ontem o casal se desentendeu e começou a discutir. A briga, porém, se acalorou e a mulher fugiu do local, para que não corresse o risco de sofrer alguma agressão.

No momento em que saiu da casa, ela encontrou o pai do seu namorado, que emprestou o telefone para que ela ligasse para a polícia. Minutos depois, o homem também saiu da casa e dessa vez com um revólver na mão, onde voltou a fazer ameaças de morte contra a própria namorada.

Quando o criminoso percebeu a aproximação policial, ele escondeu a arma e voltou a sua casa. A vítima, porém, comunicou aos militares o ocorrido e indicou o lugar em que ele colocou o revólver.