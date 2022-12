O caso aconteceu no bairro Jardim dos Ipês, em Votuporanga, em 30 de janeiro de 2018 e a dupla foi condenada recentemente pela Justiça

publicado em 17/12/2022

A dupla disse que foi “contratada” por um menor para desmontar as peças da moto furtada em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma dupla de criminosos foi condenada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, por furto e venda de uma motocicleta Honda/CG 150, modelo Titan KS. O caso aconteceu em 30 de janeiro de 2018, no bairro Jardim dos Ipês, mas o processo só teve fim agora.

De acordo com a denúncia, a vítima, que é mototaxista, no dia dos fatos tinha deixado a motocicleta em frente à sua residência enquanto estava jantando. Cerca de uma hora depois, quando saiu, notou a falta da motocicleta, cujas as chaves estavam com ele ainda. Na sequência ele registrou um boletim de ocorrência.

Dias depois, a Polícia Militar, durante patrulhamento, notou um movimento estranho por uma residência no bairro Jardim dos Ipês, em Votuporanga. Em abordagem, os policiais localizaram a dupla, identificada como M.D.C.S. e R.D.S.Q., no momento em que desmontavam a moto furtada para passar as peças para uma outra moto de leilão.

Ambos alegaram que um conhecido, que era adolescente na época dos fatos, tinha comprado a moto de forma clandestina pelo valor de R$ 700 e disseram que tinham sido “contratados” pelo valor de R$ 100 para realizarem a troca das peças da motocicleta furtada, mas acabaram sendo flagrados.

A dupla não compareceu na audiência para prestar depoimento. Diante das versões declaradas e das provas, a juíza entendeu que a dupla desmontou, no exercício de atividade comercial clandestina, a motocicleta, sabendo que era produto de crime.