É o segundo acidente no mesmo trecho da rodovia em menos de 24 horas

publicado em 19/11/2022

Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas após o capotamento (Foto: A Cidade)

Da redação

Três pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado (19) após mais um capotamento na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da Loja Havan, em Votuporanga. Esse foi o segundo acidente nesse mesmo trecho da pista em menos de 24 horas.

De acordo com informações colhidas pelo A Cidade no local, o motorista de um GM/Corsa, com placas da cidade de Jales, seguia sentido capital-interior quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção, bateu no talude e capotou.

Com o impacto, o motorista e dois passageiros que estavam no carro foram socorridos, um deles identificado pelas iniciais A.S.M. teve ferimentos mais graves e precisou ser levado para a Santa Casa de Votuporanga, onde segue sob atendimento, enquanto as outras duas vítimas tiveram apenas escoriações e foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência e preservação do local para que a Polícia Científica pudesse apontar as causas do acidente. O trecho, no entanto, já é bem conhecido pelos motoristas da região por conta de acidentes semelhantes que acontecem, geralmente, por uma mesma causa: imprudência.

Prova disso é que na sexta-feira (18), exatamente no mesmo local, um VW/Gol capotou, só que no canteiro central, após ser – segundo a vítima – “fechado” por uma caminhonete que acessou a rodovia abruptamente pela alça de acesso da Av. Nasser Marão (região do São Cosme) para a Euclides da Cunha. A vítima, de 30 anos, foi socorrida e não corre risco de morte.

A mesma cena foi relatada pelo motorista de um caminhão que se envolveu em um acidente no mesmo ponto em fevereiro deste ano. Na ocasião, um caminhoneiro de 37 anos morreu, após o motorista de outro caminhão frear para não atropelar um motociclista que invadiu a pista pela mesma alça de acesso.

A vítima, identificada pelas iniciais R.A.D vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo, se chocando contra a traseira do primeiro caminhão. Com o impacto ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.