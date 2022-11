Os policiais da DIG prenderam o procurado durante um patrulhamento nas proximidades da sua própria residência, na zona Sul de Votuporanga

publicado em 18/11/2022

Durante a fuga, Cardume jogou uma sacola com os R$ 22 mil, que eram vindos do submundo do tráfico (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu um foragido da Justiça, por crimes que envolvem o tráfico de drogas, com cerca de R$ 22 mil em espécie. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (16), na zona Sul do município.

De acordo com a ocorrência, os policiais realizaram diligências pelas adjacências da residência, quando viram o procurado, identificado como B.F.D, com o vulgo “Cardume, com uma motocicleta. Foi dada a ordem de parada, mas ele não respeitou e tentou fugir em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Durante a fuga ele acabou caindo e ainda tentou fugir a pé, chegou a pular o alambrado do Assary Clube de Campo, onde na sequência foi alcançado, detido e preso. Durante essa fuga, Cardume jogou uma sacola com os R$ 22 mil, que foram movimentados e vindos do submundo do tráfico de drogas de Votuporanga.