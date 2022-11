Droga foi encontrada pelos policiais da Dise, dentro de uma mochila no bairro Matarazzo e é avaliada em mais de R$ 9 mil

publicado em 26/11/2022

As investigações aconteceram pela grande quantidade de drogas que vinham sendo comercializadas no local (Foto: Divulgação/Dise)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), apreendeu 4,5 kg de maconha, que foram “abandonados” por traficantes, na rua Ércole Sereno, no bairro Matarazzo, na zona Sul da cidade. Os investigadores trabalham agora para capturar o dono da droga.

De acordo com a ocorrência, as investigações vinham sendo realizadas naquele local por conta da grande quantidade de drogas que era comercializada pelas adjacências do bairro. Com o passar das diligências e já cientes de que os traficantes, que atuam naquela região se utilizam de uma mata ciliar nas proximidades para esconder as drogas que comercializam, os policiais da Dise realizaram observações a fim de identificar indivíduos que ali atuam.

Na noite de anteontem, os policiais novamente observavam o local e viram um suspeito no momento em que ele saia da mata, que fica na rua Ércole Sereno. Quando ele percebeu que seria abordado, acabou fugindo.

Por conta da falta de luz no local, os investigadores fizeram uma varredura na mata ontem pela manhã, onde encontraram uma mochila pendurada em uma árvore. Dentro dela tinham seis tijolos de maconha, oito invólucros embalados em plástico film e uma balança de precisão. Todo o material encontrado foi encaminhado para a Dise e devidamente apreendido.