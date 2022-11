Acidente aconteceu na madrugada de domingo (13) e também deixou outras cinco pessoas feridas, dentre elas o adolescente que conduzia o carro

publicado em 14/11/2022

Luana Ferreira Ladeira, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação



Será sepultado no início da tarde desta segunda-feira (14) o corpo da jovem Luana Ferreira Ladeira, de apenas 25 anos, que morreu após um capotamento na rodovia Euclides da Cunha, em Meridiano. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (13) e também deixou outras cinco pessoas feridas, dentre elas o adolescente que conduzia o carro.

De acordo com a ocorrência, veículo, um Ford/Ká, seguia sentido a Valentim Gentil, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o rapaz que estava na condução perdeu o controle, bateu em uma placa de sinalização e na sequência capotou.

No interior do veículo estavam seis pessoas, entre elas Luana, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Os demais ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo socorridos para o hospital de Votuporanga.