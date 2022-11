Os criminosos ‘invadiram’ a residência, que fica na rua Maranhão, no bairro Vila Nova, e atiraram duas vezes contra a vítima, de 52 anos

publicado em 22/11/2022

A vítima, identificada como Marcelo Luna de Lima, de 52 anos, levou dois tiros, um na cabeça e outro no peito (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem morreu ao ser baleado em sua própria casa, no bairro Vila Nova, na rua Maranhão, em Votuporanga. A vítima identificada como Marcelo Luna de Lima, de 52 anos, levou dois tiros, um na cabeça e outro no peito, na noite de domingo (20).

De acordo com a ocorrência, um carro com dois criminosos, ainda não identificados, estacionou na frente da casa de Marcelo. Na sequência, um deles desceu do veículo e jogou uma pedra no telhado da residência para chamar a atenção de quem estava na casa e, com isso os moradores saíram do imóvel, momento em que o segundo criminoso realizou os disparos contra a vítima.

Marcelo chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem.

A Polícia Militar esteve no local para realizar o boletim de ocorrência e o caso agora segue para investigação da Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).