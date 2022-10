O caso aconteceu no último fim de semana em Votuporanga

publicado em 13/10/2022

O caso aconteceu ainda no início dessa semana e pegou de surpresa Pedro Batista, que realizou um PIX errado (Foto: Reprodução)

Em tempos de golpes do PIX e que a honestidade se tornou algo raro, um bom exemplo envolvendo um carioca para um votuporanguense chamou a atenção. O caso aconteceu no último fim de semana e pegou de surpresa Pedro Batista, que realizou um pagamento errado e que caiu na conta de Lucas Barros, do Rio de Janeiro.

Era por volta das 17h, quando o votuporanguense realizou um PIX de um pouco mais de R$ 900 para um de seus funcionários. O envio do dinheiro, inclusive, foi devidamente descrito.

Só que o que ele não esperava era que a chave (código para o envio do PIX) da pessoa que receberia esse valor estava errada. A chave era um e-mail e por conta de um número errado, todo o dinheiro foi enviado para Lucas Barros, do Rio de Janeiro. Na sequência, Pedro encaminhou um e-mail com o comprovante de pagamento, mostrando o engano, mas já dava o dinheiro como perdido.

A surpresa veio na sequência. A pessoa que recebeu o dinheiro leu o e-mail enviado por Pedro e entrou em contato, pois disse que queria resolver tudo da maneira correta. “Foi uma surpresa, simplesmente por ele ter devolvido, porque é muito rápido, você faz o PIX e ele já cai na conta de outra pessoa”, relatou Pedro.

Momentos depois, Lucas transferiu de volta todo o dinheiro e disse que estava feliz por fazer a coisa certa. “A gente sabe que a Lei obriga devolver, mas imagina o tempo que ia levar se eu tivesse que procurar a polícia, abrir o processo, achar ele lá no Rio de Janeiro, enfim, sem contar a dor de cabeça. Felizmente ainda existem pessoas honestas em nosso país”, concluiu o votuporanguense.

