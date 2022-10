O conhecido “Maritaca”, que foi condenado pelo Tribunal do Júri em fevereiro deste ano, agora terá que indenizar os filhos da vítima

publicado em 14/10/2022

Maritaca terá que indenizar civilmente os filhos de Maria em R$280,00 mil, além de pagar todas as despesas do funeral da mulher (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Arlindo Andrade, mais conhecido como “Maritaca”, considerado culpado pelo homicídio quadruplamente qualificado da sua ex-namorada, Maria Luíza Garcia, a facadas em um pesqueiro da cidade em outubro de 2019, agora foi condenado também pela Justiça de Votuporanga a pagar indenização aos quatro filhos da vítima.

De acordo com a sentença, Maritaca terá que indenizar civilmente os quatro filhos de Maria (R$ 70 mil para cada um), além de pagar todas as despesas do funeral da mulher. Juridicamente, para receberem o valor da indenização, os filhos de Maria dependem ainda, de eventuais bens ou valores em nome do sentenciado.

Os fatos aconteceram, após o fim do relacionamento em 2019. De acordo com a denúncia, Arlindo passou a perseguir e ameaçar Maria. Assustada, ela chegou a registrar ocorrências contra ele e conseguiu uma medida protetiva que impedia o acusado de se aproximar dela, o que não foi o suficiente para impedir o crime.

Em 13 de outubro de 2019, um domingo, Maria Luiza, que à época tinha 56 anos, saía de um pesqueiro, por volta das 21h50, quando, segundo a denúncia, foi abordada e esfaqueada por seu ex-companheiro, de 69 anos. Após o assassinato ele fugiu e se escondeu em uma chácara entre as cidades de Parisi e Cardoso, onde horas mais tarde foi preso pela Polícia Militar e confessou o crime. Desde então ele segue preso.