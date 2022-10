O crime aconteceu na noite de quarta-feira (19), no bairro Pacaembu III; o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Votuporanga

publicado em 20/10/2022

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (19), no bairro Pacaembu III, na zona Oeste de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Dois criminosos fortemente armados invadiram uma casa, mataram um homem a tiros e deixaram a sua esposa gravemente ferida, em Votuporanga. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (19), no bairro Pacaembu III, na zona Oeste do município e segue para investigação da Polícia Civil.

De acordo com o apurado, era por volta de 20h quando os criminosos chegaram no local com uma moto, que ainda não foi identificada, e invadiram a residência. Na casa, estava apenas o casal, que logo ao se encontrarem com os bandidos dentro da própria casa foram atingidos com disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada, por moradores vizinhos, para o registro do boletim de ocorrência. O homem, ainda não identificado, morreu no local, já a sua esposa foi encaminhada ainda com vida para a Santa Casa de Votuporanga, com marcas de tiro em sua cabeça.