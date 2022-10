A iniciativa mobilizou o policiamento de todas as cidades que fazem parte do Batalhão

publicado em 15/10/2022

O 16º BPM/I realizou um treinamento contra a criminalidade violenta, na região central de Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O 16º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo), que abrange Votuporanga e mais 49 municípios da região, realizou na noite de quinta-feira (13) e início da madrugada de sexta-feira (15) um treinamento contra assaltos a bancos, na região central de Fernandópolis. A iniciativa mobilizou o policiamento de todas as cidades que fazem parte do Batalhão em uma preparação contra o que ficou conhecido nacionalmente como “Novo Cangaço”.

De acordo com o divulgado, a finalidade do treinamento é prevenção e eventual repressão imediata nos delitos de furto e roubo em estabelecimentos bancários, caixas eletrônicos em geral, shoppings e outros, agregando segurança ao policial militar e à comunidade local.

“Essa ação delituosa, quando praticada por criminosos armados é também conhecida como "criminalidade ultraviolenta", por isso impõem desafios delicados e críticos à Polícia Militar, carecendo de ações planejadas e coordenadas”, afirma por meio de nota o Batalhão.

O treinamento também tem como objetivo evitar atitudes improvisadas e desagregadas que coloquem em risco a vida e a integridade física dos policiais militares e de terceiros, o que torna imperiosa a disciplina da rotina de atendimento, diminuir os riscos dessas ações, tanto para a população, quanto para os policiais envolvidos no atendimento.