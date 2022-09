A votuporanguense segue em atendimento no hospital da cidade vizinha, após bater violentamente em um poste no bairro Pacaembu

publicado em 24/09/2022

A vítima do grave acidente no início da semana, segue hospitalizada no Hospital de Base de Rio Preto (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A mulher que sofreu um grave acidente no começo dessa semana, após bater a moto que pilotava contra um poste de iluminação pública, na rotatória de acesso ao bairro Pacaembu, segue hospitalizada em Rio Preto. A vítima, identificada pelas iniciais D.M.S., está em atendimento com a equipe médica do Hospital de Base.

De acordo com a nota emitida pelo hospital, mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima de 36 anos não serão divulgados por conta da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O acidente aconteceu logo no começo desta semana. De acordo com o apurado, a mulher seguia sentido ao bairro quando, por motivos que ainda serão esclarecidos pela investigação, ela perdeu o controle da direção e bateu contra o poste.

Com a batida ela ficou desacordada e pessoas que passavam pelo local acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que conseguiu a reanimar e a encaminhou às pressas para a Santa Casa de Votuporanga.

No Pronto-Socorro, a mulher passou pelos primeiros atendimentos, mas precisou ser transferida para o Hospital de Base de Rio Preto, onde segue internada.