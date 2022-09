O homem identificado como C.R.O., de 67 anos, foi preso pela polícia depois de bater contra outro carro no momento de uma ultrapassagem

publicado em 20/09/2022

A batida aconteceu neste fim de semana e uma pessoa precisou ser socorrida do local com ferimentos leves (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um motorista foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga, após provocar um acidente entre dois carros na vicinal Ângelo Comar, que liga o município a Parisi. A batida aconteceu neste fim de semana e uma pessoa ficou ferida.

De acordo com a ocorrência, o motorista identificado como C.R.O., de 67 anos, dirigia um GM/Corsa no sentido Votuporanga-Parisi, quando, ao tentar uma ultrapassagem, perdeu o controle e bateu na lateral de um outro Corsa, que vinha no sentido oposto e era conduzido pela motorista F.A.P.L., de 40 anos.

Com a batida, uma vítima, não identificada, precisou ser socorrida, porém com ferimentos leves. A Polícia Militar foi acionada por meio do 190 para dar suporte e registrar o acontecido, mas quando chegou ao local percebeu que o motorista que provocou o acidente apresentava sinais claros de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de bebidas alcóolicas.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde foi autuado pelo delegado em plantão. A fiança foi arbitrada, paga e o homem liberado no mesmo dia.