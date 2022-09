O corpo de Felipe Plácido foi encontrado em estado avançado de decomposição por seus irmãos

publicado em 14/09/2022

O votuporanguense Felipe Plácido foi encontrado morto nas proximidades do bairro do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O corpo do jovem que estava desaparecido desde 25 de agosto. Felipe Plácido, de 21 anos, foi localizado na tarde de terça-feira (13), nas proximidades do bairro rural do Cruzeiro, em estado avançado de decomposição. Familiares da vítima o localizaram dentro de um córrego e acionaram a polícia.

Os investigadores da especializada já vinham investigando o caso, desde que um boletim de ocorrência foi registrado. O corpo foi encontrado nas proximidades de onde foi localizado o carro da vítima totalmente queimado, no dia 28 de agosto.

Felipe Plácido foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e a família já realizou o reconhecimento do cadáver. Ele era filho de Sidney e Roselia (em memória), e deixa o filho Kauê Miguel.

A principal linha de investigação, segundo a polícia, aponta para a hipótese de que Felipe seria uma das vítimas da chamada “Guerra do Tráfico”, que ocorre no submundo do crime em Votuporanga nas últimas semanas. As investigações, porém, ainda não foram concluídas.