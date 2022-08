A prisão aconteceu por meio da Dise no bairro Jardim Vivendas em Votuporanga; ambos são conhecidos nos meios policiais

publicado em 31/08/2022

O pai e filho acusados de envolvimento com guerra entre gangues de Votuporanga foram presos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu dois traficantes, que são pai e filho, acusados de liderarem uma “guerra entre gangues” no município. Eles foram flagrados anteontem com armas de fogo e também munições, no bairro Jardim Vivendas, zona Sul da cidade.

De acordo com a ocorrência, os dois investigados já tinham passagens por tráfico de drogas e são acusados de serem líderes de uma guerra de gangues do crime de Votuporanga. Depois de uma série de diligências, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos, no momento em que saíram de uma casa e foram a um carro. Com eles, os policiais encontraram as armas de fogo.

Conforme consta, o pai estava com um revólver calibre 38 com cinco munições calibre 38 intactas, e o filho com uma pistola, calibre 40, carregada com um pente com dez munições intactas.

Já em buscas pela casa também foram encontradas uma pistola, marca Taurus, calibre 9 mm, três carregadores para calibre 9mm e 37 munições calibre 9mm intactas.