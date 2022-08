Dois carros bateram de frente no trecho da via entre Valentim Gentil e Meridiano

publicado em 06/08/2022

Com a colisão frontal, os dois veículos ficaram destruídos e três pessoas morreram (Foto: Jornal Cidadão)

Da redação

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente registrado na manhã deste sábado (6) na rodovia Euclides da Cunha, entre Valentim Gentil e Meridiano. Dois carros bateram de frente na pista, após um deles invadir a contramão da direção e provocar a colisão.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar Rodoviária teria sido informada de que um Toyota/Corolla estava trafegando na contramão da rodovia e iniciou as diligências para tentar localizá-lo. Nesse intervalo, porém, um GM/Vectra que seguia sentido Fernandópolis Votuporanga bateu de frente com o veículo.

Com o impacto, Edsomar Vemerando de Matos, de 47 anos, Osvaldo Bianchini, de 74 anos e Mário Galoni, de 69, morreram na hora. Outra vítima, identificada como Sandra Barbosa, de 35 anos, ficou presa às ferragens, mas foi socorrida com vida e não corre risco de morte.