O piloto da moto seguia pela rua Rio Solimões, quando bateu em alta velocidade contra um carro que estava estacionado na via

publicado em 02/08/2022

A dupla dirigia pela rua Rio Solimões no bairro Pozzobon, quando bateu contra um carro VW/Gol estacionado (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um motociclista e um garupa foram socorridos em estado grave no bairro Pozzobon, devido a uma batida. O caso aconteceu na noite de domingo (31), na rua Rio Solimões e ambas as vítimas foram encaminhadas às pressas para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, a dupla segui pela rua Rio Solimões, na zona Norte, quando, por motivos que serão apontados pelas investigações da Polícia Civil, bateu contra um carro VW/Gol, que estava estacionado.

Os dois ocupantes da motocicleta foram socorridos por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga, ambos em estado grave.