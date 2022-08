O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar com um caminhão Mercedes Benz e agora foi condenado pela Justiça

10/08/2022

O caso aconteceu em setembro do ano passado e o homem A. C. de O. L. acabou preso, e agora condenado a um ano e sete meses (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Um ladrão que furtou um caminhão, que estava estacionado em um posto de combustível, disse ao juiz, durante audiência, que tinha saído para “dar uma volta” com o veículo. O caso aconteceu em setembro do ano passado e o homem A. C. de O. L. acabou preso, e agora condenado a um ano e sete meses de prisão.

De acordo com o processo, o dono do veículo estacionou o caminhão no pátio do posto de combustível, com a chave na ignição, quando o criminoso foi até o veículo, deu partida e saiu do estacionamento do posto. Na sequência, 700 m depois, o ladrão “afogou” o caminhão e tentou realizar um tranco para religar o motor.

Ele foi avistado por uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento pelo local. O momento chamou a atenção dos policiais, que fizeram uma abordagem e identificaram que o caminhão era produto de um furto. Ele foi preso em flagrante e o caminhão devolvido a vítima.

A. C. de O. L. disse em juízo que o caminhão estava com a porta aberta e com a chave no painel, nisso ele deu partida no veículo, empolgou-se e saiu para dar uma volta, quando foi pego pela Polícia Militar.