publicado em 01/08/2022

A jovem Tainá dos Santos Moreira, de apenas 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após o acidente (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma jovem, de apenas 25 anos, morta e outras três feridas na noite de sábado (30) na Avenida Augusto Cavalin (que vai para o recinto de exposições), em Fernandópolis. Tainá dos Santos Moreira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o registro policial, a via em questão estava bem movimentada em razão de um evento que acontecia no recinto de exposições da cidade vizinha e um veículo VW/Gol sofreu uma pane mecânica, sendo estacionado no acostamento com o pisca alerta ligado.

Um segundo carro, um Fiat/Pálio, onde estava Tainá e mais três amigas, teria tentado uma ultrapassagem e bateu violentamente no carro que estava parado. Com o impacto, houve um capotamento e as jovens foram arremessadas para fora do veículo.

Unidades de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem no local encontraram Tainá com diversos ferimentos e em parada cardiorrespiratória. Foram realizados todos os procedimentos de primeiros socorros, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outra jovem que estava no mesmo carro, identificada como Isabela Cristina Lopes Carvalho, de 22 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e levada a Santa Casa de Fernandópolis. Ela sofreu um trauma no tórax e segue internada.

As demais passageiras que estavam no carro, uma de 20 e outra de 21 anos, sofreram ferimentos leves e também foram socorridas. O motorista do outro veículo não se feriu.