Gislaine Cruz, de 25 anos, morreu atropelada enquanto caminhava pela avenida Prestes Maia, na zona Sul do município

publicado em 29/08/2022

Gislaine chegou a ser socorrida e encaminhada para Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma jovem de 25 anos morreu atropelada enquanto andava pela calçada na avenida Prestes Maia. O acidente aconteceu na tarde do domingo (28), Gislaine Cruz chegou a ser socorrida pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas não resistiu e morreu.

De acordo com a ocorrência, a jovem caminhava pela calçada da avenida, já próximo do cruzamento com a rua Presidente Dutra, no bairro Estação, quando por motivos que serão apontados pela investigação a motorista que conduzia o carro, perdeu o controle e atingiu a mulher.

Gislaine chegou a ser socorrida e encaminhada para Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo depois de ser socorrida. As causas do acidente e outros detalhes serão apurados pela Polícia Civil de Votuporanga.