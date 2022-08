Polícia

DIG prende ladrão que assaltou casa em Votuporanga e levou mais de R$ 45 mil

A prisão do criminoso aconteceu na tarde do domingo (28); o roubo aconteceu no dia 25 de julho e a polícia chegou somente agora no acusado

publicado em 29/08/2022

O criminoso foi preso após um trabalho de investigação da delegacia especializada da Polícia Civil (Foto: Divulgação) Fernanda Cipriano

Os policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prenderam na tarde do domingo (28), um criminoso que roubou R$ 45 mil de uma residência. O crime aconteceu em 25 de julho deste ano e depois de investigado o caso, a polícia chegou até o suspeito de ter realizado o roubo.



De acordo com a ocorrência, no dia dos fatos o criminoso pulou o muro da casa, que fica localizada na rua Das Bandeiras e rendeu a empregada doméstica, que trabalhava no momento do assalto. Ele ameaçou a funcionária da casa e a partir daí começou a fazer um limpa na casa.



Quando chegou ao guarda-roupas, o criminoso encontrou R$ 45 mil reais em espécie. Logo em seguida ele fugiu e tomou rumo ignorado.



Mas depois de um trabalho de investigação desenvolvido pela a especializada, o autor foi identificado como B. B. C., vulgo Buiú, que já era conhecido dos meios policiais e também foi recém saído do Sistema Penitenciário.



O criminoso foi apresentado na sede da DIG, permanecendo preso à disposição da Justiça.

