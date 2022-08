O acidente aconteceu nesta terça-feira (23), Monielly Beatriz, vocalista do grupo Bonde do Barão, e seu namorado, Roni Luz, morreram no local

publicado em 23/08/2022

O casal, Monielly Beatriz e Roni Luz, morreu em um acidente na madrugada desta terça-feira (23) (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma cantora de Votuporanga e o seu namorado morreram em uma grave batida contra um caminhão em Valentim Gentil. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (23), no pontilhão de saída, que dá acesso a vicinal que leva até a Prainha do município vizinho.

De acordo com informações preliminares, Monielly Beatriz, vocalista do grupo Bonde do Barão, e seu namorado, Roni Luz, ficaram presos nas ferragens, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não conseguiu resgata-los com vida.